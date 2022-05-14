Son dakika haberi: Gelin ve damat fotoğraf çekimine giderken kaza yaptı: 4 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi: Gelin ve damat fotoğraf çekimine giderken kaza yaptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Kartepe ilçesine fotoğraf çekimi için gelen, bu akşam evlenecek olan Enes Konuk ve Sümeyye Yılgın ile kız kardeşleri Melike Konuk ve Medine Yılgın kazada yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesine fotoğraf çekimi için gelen, bu akşam evlenecek olan Enes Konuk ve Sümeyye Yılgın ile kız kardeşleri Melike Konuk ve Medine Yılgın kazada yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi D-100 Kara yolu Cengiz Topel Havalimanı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Enes Konuk, 54 ZR 641 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, aynı yönde seyreden Adem Sarı idaresindeki 41 GB 830 plakalı TIR'a ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobilden çıkan üzerlerinde gelinlik ve damatlıkları bulunan Enes Konuk ile  Sümeyye Yılgın'la kız kardeşleri acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada yaralanan Sümeyye Yılgın ve Enes Konuk'un bugün Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dünyaevine girecekleri öğrenildi. Gelin ve damadın, kardeşleriyle birlikte Kartepe ilçesinde bulunan bir fotoğrafçıya gitmek için yola çıktıkları ve kaza yaptıkları belirlendi.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

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