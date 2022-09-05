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Son dakika haberleri... DÜĞÜN DENETİMİNDE SİLAHLA ATEŞ EDENLERE SUÇÜSTÜ

Güncel Haberler

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

GAZİANTEP'te, polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı. Beydilli Mahallesi'nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı. Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi. Yapılan denetimler sonucu düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden 3 kişi, yakalandı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Düğün sahibi hakkında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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