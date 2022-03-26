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Son dakika haberleri! DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırılar 72'ye yükseldi

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri! DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırılar 72'ye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık hizmeti veren merkezlere yönelik saldırıların 72'ye yükseldiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık hizmeti veren merkezlere yönelik saldırıların 72'ye yükseldiğini bildirdi.

Örgütün Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırı bilgileri güncellendi.

Verilere göre Ukrayna'da sağlık merkezlerine 72 saldırı yapılırken bu saldırılarda 71 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Saldırıların 56'sının ağır silah ve 12'sinin bireysel silahlarla gerçekleştiği, diğer saldırıların da alıkoyma ve sabotaj türünde yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şimdiye kadarki saldırılarda 58 sağlık binasının yanı sıra 11 sağlık aracı, 8 tıbbi malzeme sevkiyatı ve 1 malzeme deposunun etkilendiği belirtildi.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Güncel, Haberler

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