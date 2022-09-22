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Son dakika haberleri | DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı olanlardan daha ölümcül

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Son dakika haberleri | DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı olanlardan daha ölümcül

Son dakika haber: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bulaşıcı olmayan kanser ve diyabet gibi hastalıkların, bulaşıcı hastalıklara kıyasla daha ölümcül hale geldiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bulaşıcı olmayan kanser ve diyabet gibi hastalıkların, bulaşıcı hastalıklara kıyasla daha ölümcül hale geldiğini bildirdi.

Örgütün yayımladığı raporda, bulaşıcı olmayan kalp ve akciğer hastalıklarıyla kanser ve diyabet gibi hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölümler incelendi.

Rapora göre, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalıkları yılda 41 milyon kişinin yaşamına mal oldu.

Ayrıca 2019'da bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle 70 yaş altı 17 milyon kişi zamansız hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 86'sı düşük veya orta gelirli ülkelerde görüldü.

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı can kayıplarının, bulaşıcı hastalıklara oranla daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bulaşıcı olmayan hastalıkların oluşturduğu tehditlerin gerçek boyutu, bu raporla bir kez daha anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

???????Ghebreyesus, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tüm dünyada uygulanabilen masrafsız yöntemlerin bulunduğuna dikkati çekerek, önlemler alınmazsa bu tür hastalıkların yüzyılın en büyük tehlikesi haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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