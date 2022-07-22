Son dakika haberleri! Dörtyol'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli yakalandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Dörtyol ilçesinde evinde 37 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Dörtyol ilçesinde evinde 37 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.B'nin adresinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Eve baskın yapan jandarma, 37 kök Hint keneviri ve bir miktar esrarla ruhsatsız av tüfeği buldu.
Ekipler, E.B'yi gözaltına aldı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel