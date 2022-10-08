Son dakika haberleri... Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı kavga kamerada

ANKARA'da dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın (50), çalıştığı durakta kahya Gökhan A. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Başyarar'ın, sopa ile saldırdığı Gökhan A. tarafından bıçaklandığı, çevredekilerin ise izlediği görüldü.

Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında önceki gün meydana gelen olayda kahya Gökhan A., yanındaki kadına laf attığını iddia ettiği dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Başyarar, elindeki sopa ile Gökhan A.'ya saldırdı. Gökhan A. da üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Başyarar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Gökhan A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökhan A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.