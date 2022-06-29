Son dakika haberleri... Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı (2)

'LİNÇ EDİLMEKTEN TUVALETE GİREREK KURTULDUM'

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, hasta yakınlarının saldırısından tuvalete girerek kurtulduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının kanayan yarasının şiddet olduğuna vurgu yapan Baraj, "Şu anda benim tek sıkıntım doktorların ve sağlık çalışanlarının birden fazla problemi olabilir ama en çok kanayan yaramız da sağlıkta şiddettir ve bunun da başkenti Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'nın bütün insanları da bilir, hiçbir zaman artık doktorlara kolayca erişemiyorlar. Bunun sebebi de halkın doktorlara gösterdiği tepkidir. Ben artık bir sonraki saldırıya ne zaman uğrayacağımı düşünmektense diplomamı yırtıp herhangi bir mesleği yaparak kafam rahat yaşamaya karar verdim" diye konuştu.