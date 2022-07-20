Son dakika haberleri: Doğanlar Apartmanı davasında gerekçeli karar: Kaliteli ve yeterli malzeme kullanılmamış

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Doğanlar Apartmanı'na ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerinin sonuçlarını öngördükleri belirtilen sanıkların, apartmanı mevzuata, yapı tekniğine uygun olarak yapmadıkları, plan ve projenin hazırlanmasında statik hesaplarda hatalarının bulunduğu, plan ve projeye uygun kalitede malzemeleri kullanmadıklarına vurgu yapıldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde; Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada, binanın müteahhidi Çetin Doğan ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporunda, Mehmet Sedat Boyacı ve sürveyan Gündüz Uysal'ın tali, müteahhit Çetin Doğan ve yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Apartmanın statik-betonarme proje müellifi olan Mehmet Sedat Boyacı'nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Binanın depremde çökmesinin temel nedeni olarak, malzeme kalitesindeki yetersizliklerinin, imalat hatalarının ve denetim hatalarının ön plana çıktığı kanaatine ulaşıldığının altı çizildi. Yapı betonarme projesinde, 1975 Deprem Yönetmeliği'nde tarif edilen tasarım kriterlerinin tam olarak yerine getirilmiş olmadığına vurgu yapıldı. Bu nedenle Boyacı'ya 8 yıl hapis cezası verildiği, meydana gelen zararın ağırlığı ve olaydaki üstlendiği rol sebebiyle de bu cezanın da 12 yıla çıkarıldığı belirtildi. Sürveyanların Türkiye'deki konumu dikkate alındığında mühendislerin ve müteahhitlerin yanlarında söz sahibi olamadıklarının göz önüne alındığını gerekçeli kararında belirten mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Gündüz Uysal'ın bu nedenle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti. Bu cezanın da tali kusurlu olduğu gerekçesiyle önce yapılan artırımla 5 yıl 4 ay hapis cezasına çıkartıldığı, ardından mahkemedeki samimi beyanları nedeniyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çevrildiğine yer verildi.