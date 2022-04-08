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Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci evlerinden sorumlu oldukları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci evlerinden sorumlu oldukları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ve örgütün öğrenci evlerinden sorumlu oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Diyarbakır, İstanbul ve Karaman'da düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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