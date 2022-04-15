Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR merkezli 6 ilde yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel