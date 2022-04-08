Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Mervan Yalçın (42), tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Mahabad Bulvarı'ndaki kahvehaneye, 5 Nisan'da otomobilden inen kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçmış, saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.