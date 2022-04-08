Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Mervan Yalçın (42), tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Mahabad Bulvarı'ndaki kahvehaneye, 5 Nisan'da otomobilden inen kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçmış, saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Mahabad, Güncel, Haberler

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