Son dakika haberleri | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sur ilçesinde stabilize yolun alt kısmında bulunan çukur alanda 115 kilo 950 gram kubar esrar bulundu. Ekipler, ele geçirilen esrarın satışını yaptıkları iddiasıyla V.T, Y.Ş. ve B.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Münir Karaloğlu Diyarbakır Sur Güncel Haberler Son Dakika

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