Son dakika haberleri | Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde Mehmet S, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Mehmet S, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, saldırıyı düzenlediği ileri sürülen şüpheli Ş.Y'yi yakaladı.
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel