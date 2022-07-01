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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde Mehmet S, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Mehmet S, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı düzenlediği ileri sürülen şüpheli Ş.Y'yi yakaladı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Diyarbakır Fırat Güncel Haberler Son Dakika

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