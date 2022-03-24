Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1) - Haberler

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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 15 kişi yaralandı.  İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.


Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Patlama, Güncel, Haberler

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