Son dakika haberleri! Diyarbakır'da saman yüklü iki tırda çıkan yangın söndürüldü
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Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saman yüklü 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saman yüklü 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bismil Batman kara yolu Sinan köyü yakınlarında seyir halindeki saman yüklü 2 tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücülerin durumu fark etmesi üzerine yol kenarına çekilen tırlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel