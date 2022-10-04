Son dakika haberleri! Diyarbakır'da saman yüklü iki tırda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saman yüklü 2 tırda çıkan yangın söndürüldü. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saman yüklü 2 tırda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Bismil Batman kara yolu Sinan köyü yakınlarında seyir halindeki saman yüklü 2 tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücülerin durumu fark etmesi üzerine yol kenarına çekilen tırlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak Diyarbakır Batman Güncel Haberler Son Dakika

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