Son dakika haberleri | Diyarbakır'da hafif ticari araç iki otomobille çarpıştı, 3 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün gece ilçe merkezi Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde karşı yönden gelen 2 otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hasan K. (16), Koçali İ. (17) ve Hasan T. (18) hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya Diyarbakır Tragger Çermik Güncel Haberler Son Dakika

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