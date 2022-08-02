Son dakika haberleri | Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3) Bir son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Altınözü ilçesinde zırhlı araç kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezlerciler köyünde tören düzenlendi. TOPRAĞA VERİLDİ Hatay'ın Altınözü ilçesinde zırhlı araç kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezlerciler köyünde tören düzenlendi. Şehit Polis Halit Gülser İlkokulu ve Ortaokulu'nun avlusunda yapılan törene Vali Ali İhsan Su, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdür Vekili Sinan Demir, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, şehidin annesi Havva, babası Ömer, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin özgeçmişi okundu. Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Sofioğlu'nun cenazesi, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, - Güncel Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya Diyarbakır Altınözü Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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