Son dakika haberleri! Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile hafif ticari araç araç çarpıştı: 8 yaralı Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. KAYSERİ'de, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Diyaliz hastalarını taşıyan R.T. yönetimindeki 38 DZF 574 plakalı minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu M.K. yönetimindeki 38 YS 758 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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