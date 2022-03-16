Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık"
AA - Güncel
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Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Ukrayna'da) Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Güncel