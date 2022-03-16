Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık" - Haberler

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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık"

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Ukrayna'da) Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık"

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Haberler

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