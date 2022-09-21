Son dakika politika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'na katıldı
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Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'na katılarak, Türkiye'nin terörizmle mücadele konusundaki kararlı tutumunu teyit etti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel