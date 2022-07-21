Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Dohuk'ta saldırı) TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" - Haberler

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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Dohuk'ta saldırı) TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır"

AA - Güncel
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Dohuk'ta saldırı) TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır'

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Dohuk'ta saldırı) TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Dohuk'ta saldırı) TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır"

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu TSK Güncel Haberler Son Dakika

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