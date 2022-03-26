Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Doha Forumu"nda diplomasi trafiği (1) - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Doha Forumu"nda diplomasi trafiği (1)

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (1)

AA / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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