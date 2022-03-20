Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Almanya'ya gidiyor - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Almanya'ya gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Almanya'ya gidiyorDIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, siyasi istişarelerde bulunmak üzere yarın Almanya'ya gidiyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Almanya'ya gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, siyasi istişarelerde bulunmak üzere yarın Almanya'ya gidiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Michaelis arasında gerçekleştirilecek ikili siyasi istişarelerle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada "Türkiye-Almanya Siyasi İstişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Andreas Michaelis arasında 21 Mart 2022 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilecektir. İstişareler vesilesiyle Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Almanya Başbakanlığı ve Federal Meclisinde de görüşmeler yapacaktır. Görüşmelerde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkilerin, yeni iş birliği imkanlarının ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması ve başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alış-verişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Haber: ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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