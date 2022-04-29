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Son dakika haber! DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, devrilen traktörün sürücüsü Hanifi Kırtak (55), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, devrilen traktörün sürücüsü Hanifi Kırtak (55), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Hanifi Kırtak'ın kullandığı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kırtak'ı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kırtak, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kırtak'ın cenazesi, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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