Son dakika haberleri | Denizli'de tırın çarptığı yaya öldü
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Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Ü. yönetimindeki 42 AIH 565 plakalı tır, Cankurtaran Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Şükrü Keçeci'ye (65) çarptı.
Ağır yaralanan Keçeci, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan sürücü M.Ü. ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel