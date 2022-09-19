Son dakika haberleri | Denizli'de panelvanla çarpışan traktördeki kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Çameli ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Denizli'nin Çameli ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şafak Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen panelvan, Yumurcak Mahallesi yakınlarında önde ilerleyen Yavuz A. idaresindeki 20 E 509 plakalı traktöre çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki sürücü ile traktörde bulunan Özkan Göymen'i (48) Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı. Göymen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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