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Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Emin Nedim S. (40) idaresindeki 34 SZ 9793 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Cinkaya Bulvarı'nda yol kenarında yürüyen Emine Tuğrul'a (56) çarptı.

Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğrul, bugün yaşamını yitirdi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden kadının, torununa bakmak için bir süre önce kızının yanına geldiği, akşam saatlerinde de yürüyüşe çıktığı öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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