Son dakika haberleri | Denizli'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın öldü Son dakika habere göre Denizli'nin Çivril ilçesinde, 77 yaşındaki kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Denizli'nin Çivril ilçesinde, 77 yaşındaki kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karabedirler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde araziden topladığı mantarlardan yiyen Nazife Uysal (77) bir süre sonra rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, durumunun kötüleşmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yediği mantardan zehirlendiği belirtilen Uysal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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