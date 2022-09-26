Son dakika haberleri... Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tarık Sayar yönetimindeki 20 AFL 693 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Tarık Sayar ile otomobilde bulunan Tarık Durgut yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan bir diğer yolcu Muhammed Furkan B. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Furkan ambulansla hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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