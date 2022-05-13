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Son dakika haber! Çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü

AA - Güncel
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Son dakika haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Çamlaraltı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 ilk müdahale pikabı, 12 işçi ve 3 orman şefi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 1 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

AA / Güncel

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