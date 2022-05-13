Son dakika haber! Çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü
AA - Güncel
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Son dakika haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Çamlaraltı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 ilk müdahale pikabı, 12 işçi ve 3 orman şefi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 1 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
AA / Güncel