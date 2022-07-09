Son dakika haberleri! DENİZLİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu. DENİZLİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu. Kurbanlarını keserken, vücutlarının çeşitli yerlerini kesen 132 kişi hastanelerde tedavi edildi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban keserken ya da et doğrarken bıçakla yaralanan acemi kasaplar, soluğu devlet hastanelerinde aldı. Kent genelinde kurban keserken ellerini ve bacaklarını kesen 132 kişi yaralanarak Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Hastanesi'ne başvurdu. Yaralanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kurban Bayramı Denizli Kurban Güncel Haberler Son Dakika

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