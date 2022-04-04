Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor - Haberler

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Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

Son dakika gündem haberine göre Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin faaliyetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilendiği ortaya çıktı.

Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin faaliyetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilendiği ortaya çıktı.

Pasona Group anketi ABD dahil 10 ülke ekonomisinde faal 700'e yakın Japon firmanın ticari operasyonlarının geçen ayki akıbetini sorguladı.

Araştırma ülke dışında üretim, toptan ve perakende sektörlerinde hizmete veren firmaları kapsadı.

Buna göre, deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin iş operasyonlarının Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiği ortaya çıktı.

Ekonomiler arasında Fransa yüzde 92,3 ile Japon firmaların faaliyetlerinin en çok etkilendiği ülke olarak kayda geçti.

Fransa'yı yüzde 72 ile Malezya ve yüzde 66,7 ile Singapur takip etti.

Japon firmaların "en çok sarsıldıkları sahalar" ham madde fiyat artışı, lojistik maliyetleri ve yükselen enerji fiyatları olarak sıralandı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Japon, Güncel, Haberler

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