Taksim'de dehşet... Mekana almayan kişiyi böyle bıçakladı Bir ay önce alınmadığı mekana gelen şahıs masada oturan bir kişiyi bıçakladı Güven timleri tarafından hastanede yakalanan saldırgan tutuklandı Taksim'de bir ay önce alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan...

Taksim'de dehşet... Mekana almayan kişiyi böyle bıçakladı

Bir ay önce alınmadığı mekana gelen şahıs masada oturan bir kişiyi bıçakladı

Güven timleri tarafından hastanede yakalanan saldırgan tutuklandı

İSTANBUL - Taksim'de bir ay önce alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan bir kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, B Bölge Güven Timleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Beyoğlu Taksim'de önceki ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir mekana gelen K.M., mekanın önünde oturarak arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada sırtında çanta olan ve yüzü maskeli bir şahıs hızla sokağın içerisine girerek mekana doğru yürümeye başladı. Mekanın önüne gelen şahıs, masada oturan K.M.'ye doğru yaklaşarak bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanarak neye uğradığını şaşıran K.M., ayağa kalkarak kaçmaya çalışırken, sokakta bulunanlar ise olaya müdahale etti.

Arkasından yaklaşıp defalarca bıçakladı

Sokağın karışmasını fırsat bilen saldırgan, hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı K.M. ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, mekanın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Saldırganı güven timleri yakaladı

Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık 1 ay önce mekana alınmayıp çalışanlarla tartışma yaşayan J.J. olduğu tespit edildi. Güven timlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde olduğu öğrenilen zanlı J.J. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mekanda bıçaklı dehşet kamerada

Beyoğlu'nda yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın bıçak hızlı bir şekilde gelerek masada oturan adamı, defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.