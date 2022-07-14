Son dakika haberleri! Datça'da yangın bölgesindeki vatandaşlara UMKE ekiplerince sağlık hizmeti verildi

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangınından etkilenen mahallelerde UMKE ekiplerince sağlık taraması yapıldı.

Mesudiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bugün söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürdü.

Muğla Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri de yangından etkilenen alanlarda vatandaşları evlerinde ziyaret edip, sağlık taraması yaptı.

UMKE Fethiye bölge sorumlusu Osman Dinçer, AA muhabirine, Datça'da yangından etkilenen bölgelerde UMKE ekipleri olarak timler halinde sahada görev yaptıklarını söyledi.

Yangından etkilenen aile ve vatandaşlara tıbbi ve psikolojik destek sağladıklarını anlatan Dinçer, "Vatandaşlar yangından etkilendiyse müdahalelerini yapıyoruz. Gerekli ise ilaç desteği sağlıyoruz. Onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Dinçer, tıbbi destek dışında, gördükleri vatandaşları sıcak havalarda bol su tüketmeleri yönünde uyardıklarını ifade etti.

Aşırı sıcak hava nedeniyle yaşlılara da çok fazla dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunduklarını aktaran Dinçer, yangın bölgesinde 9 UMKE ekibi, 18 ambulans, bir mobil komuta aracı ve 84 personelle hizmet verdiklerini dile getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah Ertekin (74), çok eski yıllarda bölgede bir yangına şahit olduğunu ancak o yangının bu kadar büyük olmadığını söyledi.

Yangın çıkış anından sonra helikopterlerin geldiğini ve yangına müdahale etmeye başladığını belirten Ertekin, "Bize 'Evleri boşaltın' dediler. Biz de evlerimizin etrafına su dökerek ayrıldık. Yangın tehlikesi geçince evimize geri döndük. Bölgede askerler nöbet tutuyor. Sağlık ekipleri de geldi ve bizi kontrol etti. Devletimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Emine Ertekin ise bağ ve bahçelerinin de yanacağından korktuklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Yangın evimize doğru geliyordu. Ekiplerin sayesinde evimize bir zarar gelmedi. Yangının söndürülmesinde herkesin çok emeği var. Allah devletimizden de söndürenlerden de razı olsun. Sağlık ekipleri de evimize gelip sağlık taramamızı yaptı. Tavsiyelerde bulundular, şikayetlerimizi sordular. Tansiyonlarımızı ölçtüler. Göz damlasına kadar verilmesi gerekeni verdiler. Allah onlardan da razı olsun."

Ali Ertekin de devletin tüm yetkililerinin kendileriyle ilgilenmesinden mutlu olduklarını ifade etti.