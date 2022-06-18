Son dakika haberleri: Datça'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. İskele Mahallesi'nde yapılan operasyonda U.Ç. ve Ö. A'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Sebiha Arslan - Güncel Hisarcık Muğla Datça Güncel Haberler Son Dakika

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