Son dakika: DATÇA'DA ORMAN YANGINI -2

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki bazı sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleri de destek veriyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Alevler sahile doğru ilerlerken tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel