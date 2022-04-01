Datça'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Haberler

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Datça'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu Maddeler konusunda duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Datça'da görev yapan kolluk kuvvetlilerinin eşleri katıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde bilgilendirici broşürler ve uyuma adlı mobil uygulama projesi tanıtıldı.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan da katıldı.

Datça'da En İyi Narkotik Polisi Anne semineri düzenlendi

Datça'da En İyi Narkotik Polisi Anne semineri düzenlendi

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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