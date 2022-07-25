Son dakika haberleri! DATÇA'DA ÇIKAN YANGINDA 1 DÖNÜM OTLUK KÜLE DÖNDÜ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yol kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında 1 dönüm alan küle döndü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Datça- Marmaris karayolu 10'uncu kilometresindeki Kızlan Mahallesi sapağında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Alev alan kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Datça Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, çok ayıda orman işçisi ve 14 itfaiye eri ile yangına müdahale edildi. Alevler yarım saatte söndürülürken 1 dönüm otluk zarar gördü. Yangının yoldan geçen bir araçtakilerden tarafından atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel