Son dakika haberleri! Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü öldüren sanıklar yargılanıyor

FATİH, İSTANBUL (AA) - Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Ö, Yaşar K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yaşar K, savunmasında, olay günü birlikte vakit geçirdikleri sevgilisi Ayşenur E'nin kendisinden ayrılmak istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını, sesler üzerine yan daireden çıkan Orhan Çumralıgil ile arasında arbede yaşandığını öne sürdü.

Yaşar K, "Daha sonra kendimi kaybettim, hatırlamıyorum." beyanında bulundu.

Sanık Fatih Ö. de olay günü Yaşar K. ve Ayşenur E. ile alkol aldıklarını söyledi.

Yanlarından bir süre ayrılıp lavaboya gittiğini, döndüğünde tartıştıklarını anlatan Fatih Ö, "Sakinleştirmeye çalıştım ama tartışma büyüdü ve apartmanın içine taşındı. Sağ taraftan 2 erkek bize doğru yürüdü. Şahıslardan zayıf olan bize küfür etti. Ben de 'Sen kimsin bize küfür ediyorsun' dedim. Yaşar'ın ikametine girerek mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Hole çıktım. Çıkar çıkmaz da küfür eden zayıf şahsa bıçağı vurdum. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Yanındaki diğer şahsa da vurdum. Ona da kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Katılan Ayşenur E. ise Yaşar K. ile sevgili değil, komşu olduklarını, olay günü Yaşar K'nin kendisini öpmeye kalkması üzerine aralarında tartışma çıktığını iddia etti.

Tartışma büyüyünce güvenlik görevlisinden yardım istemek için dışarı çıktığını öne süren Ayşenur E, "Ben güvenlik görevlisini göremedim ama sağ tarafımızdaki dairede 5 kişi vardı, 2'si bu olanlara dayanamadı dışarı çıktı. Sanıklar bu 2 kişiye küfür etti. Aralarında kavga başladı. Olaydan sonra sanıkların ailesi beni şikayetimden vazgeçirmek istedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö. (28) ve Yaşar K. (29) ile kadına yardım etmeye çalışan Dündar K. (42) ve Orhan Çumraligil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar K. ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Çumralıgil kurtarılamamış, şüpheliler tutuklanmıştı. Haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.