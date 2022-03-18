Son dakika haber | İletişim Başkanlığı'ndan 'Çanakkale Savaşı' belgeseli

İLETİŞİM Başkanlığı, 'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' adlı belgesel serisi hazırladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle 'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' adlı belgesel serisi hazırlandı. Belgesel serisinde; Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen kahramanlarının hikayeleri ve canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadele anlatılıyor. Belgesel, sadece savaşmak için köyünden dışarı çıkan çocukların, mektebini yarıda bırakmış genç talebelerin, şifa olmaya giden sağlıkçıların, tabur imamlarının, canı pahasına tabyasını terk etmeyen topçuların, ömrünü cephelerde Mehmetçiğe kumandanlık etmeye adayan paşaların hikayelerini aktarıyor.

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