Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için başsağlığı Güncel Haberler Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için taziye mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Birecik/Şanlıurfa hududunda teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. Güncel AA / Harun Kutbe Güncel Haberler Son Dakika

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