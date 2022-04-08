Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

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"Dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri yok sayarak sadece buradan yola çıkarak Türkiye'yi ve Cumhur İttifakının üzerine gelenler bilsinler ki bu sorunun üzerinden gelecek olan yine Cumhur ittifakıdır"

"Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek ülkenin savunmasına katkı vermektir, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı vermektir"