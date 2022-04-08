Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir"

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

(2)

"Dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri yok sayarak sadece buradan yola çıkarak Türkiye'yi ve Cumhur İttifakının üzerine gelenler bilsinler ki bu sorunun üzerinden gelecek olan yine Cumhur ittifakıdır"

"Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek ülkenin savunmasına katkı vermektir, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı vermektir"

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title