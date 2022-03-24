Son dakika! "Savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna ile yoğun temas halindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak Rusya ve Ukrayna ile yoğun temas halindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. İkili temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e kritik bir dönemde zirveye öncülük ettiği için teşekkür ederek, Belçika makamlarına da zirveye başarılı ev sahipliklerinden ötürü tebrik ve takdirlerini iletti.

Sadece Avrupa güvenlik mimarisinin değil küresel güvenlik algısının da değiştiği bir süreçten geçildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya savaşının birinci ayını geride bıraktığını belirterek, NATO müttefikleri olarak hem güncel gelişmeleri hem de ittifakın cari güvenlik ortamında aldığı tedbirleri değerlendirmek üzere liderler seviyesinde bir araya geldiklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN, UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VE EGEMENLİĞİNE VERDİĞİ DESTEK HERKESİN MALUMUDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle düzenlenen Zirve'nin ardından NATO'nun bir kez daha birlik ve dayanışma mesajı vermesi anlamlıdır. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine 2014 yılından bu yana sergilediği kuvvetli destek, herkesin malumudur. Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı her fırsatta ifade ettik. Etmeyi de sürdürüyoruz. Zirve vesilesiyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi bir kez daha güçlü biçimde vurguladım. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili tutumumuz da bu ilkeli politikamızla uyumludur ve nettir" dedi.

Savaşın neden olduğu yıkım ve insani trajedinin ortada olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahrip olan şehirlerin, enkaza dönen hastanelerin, okulların, evlerin; bütün varlığını bir bavula sığdırmış gözü yaşlı mültecilerin, savaşların acı yüzünü tekrar hatırlattığını vurguladı.

"Çatışmalar uzadıkça maalesef her iki tarafta da savaşın yıkıcılığı artıyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ukrayna ve Rusya, Karadeniz'den komşumuz olan iki ülkedir" dedi.

"TARAFLAR ARASINDAKİ MÜZAKERELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR VE DESTEKLİYORUZ"

"Ukrayna'yla köklü, çok boyutlu ve yakın ilişkilerimizin yanı sıra stratejik ortaklığımız var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir diğer komşumuz Rusya'yla yapıcı ve karşılıklı güvene dayalı diyalog içinde olmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak iki ülkeyle de yoğun temas halinde olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflar arasındaki müzakereleri yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.

"Antalya'da iki ülke dışişleri bakanlarını bir araya getirmemiz ve bilahare Dışişleri Bakanımın Moskova ve Lviv temasları, bir dönüm noktası olmuştur" değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nihai çözümün, her iki ülkenin ve uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı temel öncelik olmalıdır" vurgusu yaptı.

(İHA)