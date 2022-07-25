Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın adaları silahlandırması) 'Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap', öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti... Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın adaları silahlandırması) 'Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap', öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu yaparız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'ın adaları silahlandırması) 'Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap', öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu yaparız." AA / Kemal Karadağ - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler Son Dakika

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