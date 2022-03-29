Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev dostluk ağacı dikti
AA - Sefa Mutlu - Güncel
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev dostluk ağacı dikti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev dostluk ağacı dikti.
İki lider, görüşme ve toplantıların ardından Taşkent'teki Kök Sarayı'nın bahçesine Özbekistan-Türkiye Dostluk Ağacı dikimi gerçekleştirdi.
AA / Sefa Mutlu - Güncel