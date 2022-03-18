Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107.yıldönümü törenleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için Çanakkale'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107.yıldönümü törenleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için Çanakkale'ye geldi. Bahçeli eşlik ediyor.

Çanakkala Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Şehitler Abidesine hareket etti.

Cumhurbaşkanına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile bir çok bakan eşlik ediyor.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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