Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107.yıldönümü törenleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için Çanakkale'ye geldi. Bahçeli eşlik ediyor.

Çanakkala Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Şehitler Abidesine hareket etti.

Cumhurbaşkanına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile bir çok bakan eşlik ediyor.

(İHA)