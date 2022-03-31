Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor."
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Ferdi Türkten - Güncel