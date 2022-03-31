Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının... - Haberler

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Haberler

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