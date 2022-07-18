Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yeni, aydınlık bir dönemin bizi... - Haberler

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yeni, aydınlık bir dönemin bizi...

AA - Serdar Açıl - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, 2023'ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yeni, aydınlık bir dönemin bizi...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yeni, aydınlık bir dönemin bizi beklediğini hep beraber göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, 2023'ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yeni, aydınlık bir dönemin bizi beklediğini hep beraber göreceğiz"

AA / Serdar Açıl - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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