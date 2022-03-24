Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."
AA - Sefa Şahin - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."
AA / Sefa Şahin - Güncel