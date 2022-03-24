Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz." - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."

AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türk, Güncel, Haberler

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