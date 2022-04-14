Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası...
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel