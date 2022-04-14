Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası... - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası...

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz."

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Turizm, Döviz, Türk, Güncel, Haberler

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